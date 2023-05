50-letniku v Šiški zasegli več kot 450 sadik konoplje

Ljubljanski kriminalisti in policisti so ta teden po zbranih obvestilih in hišni preiskavi pri 50-letnemu osumljencu na območju Šiške našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplja – rastlina, so sporočili s PU Ljubljana. Tam so našli več kot 450 sadik prepovedane droge in pripomočke za gojenje. Osumljencu so odvzeli prostost in je bil zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.