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Črna kronika

50 metrov drsela po pobočju, padla čez dva skalna roba in se huje poškodovala

Bovec, 04. 08. 2026 14.40 pred 50 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.P.
Policijski helikopter

V dolini Zadnjice na Bovškem je med hojo po planinski poti 26-letna Slovenka padla v globel in se pri tem huje poškodovala. Pohodnici je, ko je stopila na rob poti, zdrsnilo, nato pa je padla po pobočju in čez dva večmetrska skalna roba. Reševalci so jo s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.

Gorski reševalci so novogoriške policiste dopoldne obvestili o gorski nesreči v dolini Zadnjice na Bovškem, kjer je med hojo po planinski poti v globel padla 26-letna slovenska planinka.

Po dosedanjih ugotovitvah je pohodnica med hojo po stari vojaški poti stopila na rob poti, pri čemer ji je zdrsnilo, izgubila je ravnotežje in padla v globino. Po pobočju se je kotalila približno 50 metrov ter nato padla čez dva skalna roba (približno 30 do 40 metrov višinske razlike), so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Pri padcu se je planinka huje telesno poškodovala. Na kraju so posredovali gorski reševalci GRS Bovec in člani dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika, ki so poškodovano planinko s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.

Policija je o gorski nesreči obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in pristojno okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

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KOMENTARJI1

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brabusednet
04. 08. 2026 16.01
Pod noge je treba gledat ko hodiš po gozdu ali gorah,kamenje in korenine.
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