50 metrov drsela po pobočju, padla čez dva skalna roba in se huje poškodovala

Gorski reševalci so novogoriške policiste dopoldne obvestili o gorski nesreči v dolini Zadnjice na Bovškem, kjer je med hojo po planinski poti v globel padla 26-letna slovenska planinka.

Po dosedanjih ugotovitvah je pohodnica med hojo po stari vojaški poti stopila na rob poti, pri čemer ji je zdrsnilo, izgubila je ravnotežje in padla v globino. Po pobočju se je kotalila približno 50 metrov ter nato padla čez dva skalna roba (približno 30 do 40 metrov višinske razlike), so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Pri padcu se je planinka huje telesno poškodovala. Na kraju so posredovali gorski reševalci GRS Bovec in člani dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika, ki so poškodovano planinko s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.

Policija je o gorski nesreči obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in pristojno okrožno državno tožilko v Novi Gorici.