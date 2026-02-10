Naslovnica
Črna kronika

500-evrski bankovec prepoznali kot ponaredek, a ni: iščejo lastnika

Ljubljana , 10. 02. 2026 15.38

Avtor:
A.K.
Evri

Policija v Sežani išče moškega, ki je na pošti poskušal zamenjati 500-evrski bankovec. Po prvotnih ugotovitvah naj bi bil ponarejen, a je preiskava pokazala, da je le poškodovan. Moškega zdaj naprošajo, da se osebno zglasi na PP Sežana.

15. decembra lani so policisti PP Sežana na Pošti v Sežani zasegli bankovec za 500 evrov, katerega je na pošto z namenom zamenjave za manjše bankovce prinesel neznani moški. Zaposlena na pošti je takrat preverila bankovec z aparaturo, ki je pokazala, da bankovec ni pristen oziroma da gre za ponaredek bankovca.

Evri
Evri
FOTO: Shutterstock

Od moškega je zaposlena zahtevala osebno listino oziroma mu naročila, da počaka policiste, vendar se je moški obrnil in odšel iz pošte neznano kam. Policisti so bankovec na pošti zasegli in poslali na NFL, kjer je bilo ugotovljeno, da je sporni bankovec pristen in ne gre za ponaredek, ampak je le poškodovan do te mere, da ni primeren za uporabo.

Neznanega moškega, ki je bankovec prinesel na pošto naprošajo, da se osebno zglasi na PP Sežana, kjer ga bo lahko prevzel.

Razkazoval je nož in prestrašil ljudi v okolici

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Arrya
10. 02. 2026 16.23
Po mojem je tole policijski trik. Bankovec je ponarejen, ampak niso dobili osebne tega, ki ga je prinesel, pa poskušajo, če bo takole prišel na policijo. Ker vsak pošten človek bi predal dokument in nebi kar odkorakal in pustil 500 Eur brez da bi vedel, da ni pravi.
Odgovori
0 0
MasteRbee
10. 02. 2026 16.21
Policija v Sežani išče moškega...že dva meseca, ker se ni sam zglasil na policiji?
Odgovori
0 0
ho?emVšolo
10. 02. 2026 16.20
Čaka ga prevoz in polni penzion brez bazena.
Odgovori
0 0
BMReloaded
10. 02. 2026 16.19
Skor tri mesce trajalo za en ubogi bankovec...pa to
Odgovori
0 0
Volja
10. 02. 2026 16.19
Banka Slovenije izloča takšne izrabljene/poškodovane bankovce iz prometa. Banke naredijo zamenjavo bankovca. Nekaj se plača banki za ta strošek, če se ne motim.
Odgovori
+1
1 0
ap100
10. 02. 2026 16.21
ne - izločanje rabljenih bankovcev iz prometa je brezplačno
Odgovori
0 0
Volodimir Z.
10. 02. 2026 16.18
Finta
Odgovori
0 0
MasteRbee
10. 02. 2026 16.16
Verjetno se jih bo kar nekaj javilo. Če gre za past, bo pa hop.
Odgovori
+1
1 0
ap100
10. 02. 2026 16.14
dobil gotovinsko plačilo, ni plačal davka pa se je prestrašil iskanja izvora
Odgovori
-1
0 1
Martinović
10. 02. 2026 16.12
Če niso policaji v kafani, pa kradejo občanom. Vrhunsko policijo imamo, še dobro da smo jo očistili janšizma! Vsaj to!
Odgovori
-3
0 3
golobnadob
10. 02. 2026 16.08
Sta mene pred leti na bančnem okencu, ko sem polagal gotovino, od zadaj zagrabila varnostnika in me odvlekla pred množico v njihovo pisarno, ker naj bi polagal ponarejen denar. Ko so ugotovil, da je denar OK, so rekli da lahko grem. Brez vsakega opravičila.
Odgovori
+9
10 1
4krogci
10. 02. 2026 16.06
in zato so rabli 2 mesca??? kot prvo so ga oznacili z agoljufa, in to se javno...zdej bi mu pa dnar vracal????
Odgovori
+5
5 0
ho?emVšolo
10. 02. 2026 16.21
Intenzivno so iskali prstne odtise in dnk, a očitno neuspešno.
Odgovori
0 0
medusa
10. 02. 2026 16.02
Višek.Okradli ste osebo!
Odgovori
+9
9 0
a res je
10. 02. 2026 16.03
Po možnosti kakšnega starejšega moškega.
Odgovori
+2
2 0
zajfa
10. 02. 2026 16.06
Itak, moramo trpet za 5000 let nazaj...
Odgovori
0 0
MasteRbee
10. 02. 2026 16.01
Golobom ga dajte, nimajo nikoli dost.
Odgovori
+5
6 1
Perrun
10. 02. 2026 15.58
Ali pa je to samo past, da ga aretirajo :)))
Odgovori
+5
6 1
a res je
10. 02. 2026 16.03
Dvomim.
Odgovori
+0
1 1
zurc
10. 02. 2026 16.12
je večkrat 500 eur pozabit kot pa čez vsa zaslišanja it pa čeprav veš da je vse vredu samo ne moreš se čisto za vsak bankovec spomnit kje si ga dobil ,neočejo in nočejo ti verjet ,te kar preislušajo da bi priznal da si ga ponaredil ali da delaš za kriminalno združbo ,ki hoče denar spravit v obtok (osebna iskušnja z 100 evrskim bankovcem,bil je ponarejen in ne vem kje sem ga dobil ,imel sem ga v prihrankih večih let na stan dajanja denarja ki ga nisem porabil) .Če se mi še kdaj kaj takega naredi ,pustim in se umaknem
Odgovori
0 0
bibaleze
