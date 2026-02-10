500-evrski bankovec prepoznali kot ponaredek, a ni: iščejo lastnika

15. decembra lani so policisti PP Sežana na Pošti v Sežani zasegli bankovec za 500 evrov, katerega je na pošto z namenom zamenjave za manjše bankovce prinesel neznani moški. Zaposlena na pošti je takrat preverila bankovec z aparaturo, ki je pokazala, da bankovec ni pristen oziroma da gre za ponaredek bankovca.

Od moškega je zaposlena zahtevala osebno listino oziroma mu naročila, da počaka policiste, vendar se je moški obrnil in odšel iz pošte neznano kam. Policisti so bankovec na pošti zasegli in poslali na NFL, kjer je bilo ugotovljeno, da je sporni bankovec pristen in ne gre za ponaredek, ampak je le poškodovan do te mere, da ni primeren za uporabo.

Neznanega moškega, ki je bankovec prinesel na pošto naprošajo, da se osebno zglasi na PP Sežana, kjer ga bo lahko prevzel.