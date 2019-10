Požigalec mostu je povzročil za 5000 evrov škode

Policija še išče neznanega storilca, ki je z vnetljivo tekočino polil most v Podbočju in ga zažgal. V požigu je nastalo za okoli 5000 evrov škode.

Policisti policijske postaje v Krškem so bili v nedeljo nekaj pred 7. uro zjutraj obveščeni, da gori most v Brodu v Podbočju. Požar so gasilci omejili in pogasili.

Koga moti most v Podbočju? FOTO: PGE Krško

Po prvih ugotovitvah policistov je neznanec z vnetljivo tekočino polil most in ga zažgal, ogenj pa se je razširil po leseni konstrukciji. Po nestrokovni oceni je škode za okoli 5.000 evrov. Kot so zapisali gasilci PGE Krško, so med intervencijo ugotovili, da gori vnetljiva snov, ki je bila polita po mostu v dolžini okoli 40 metrov. "Prišlo je do tlenja na posameznih delih mostu, zato smo s pomočjo termo kamere locirali posamezna žarišča, ki smo jih pogasili z vodo. Na požarni straži so ostali gasilci PGD Malo Mraševo, ki so hladili tleče dele lesenega mostu,"so zapisali.

Škode je za 5000 evrov. FOTO: PGE Krško