51-letnik peljal skozi predor Markovec po napačnem smernem vozišču

Petkov večer se je za 51-letnika končal precej klavrno. Nekaj čez 2. uro zjutraj so namreč policisti prejeli klic očividca, da bel kombi pelje po cesti skozi predor Markovec po napačnem smernem vozišču. Policisti PP Koper so voznika zaustavili pri Kopru in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal 0,85 mg/l, odrejen pa mu je bil še strokovni pregled.