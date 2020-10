51-letniku zasegli premoženje, vredno okoli sto tisoč evrov

Celjski kriminalisti in policisti so v sodelovanju z Generalno policijsko upravo in ob usmerjanju Specializiranega državnega tožilstva prejšnji teden zaključili z obsežno kriminalistično preiskavo izjemno dobro organizirane mednarodne kriminalne združbe, osumljene kaznivih dejanj tihotapstva.

S PU Celje so sporočili, da so v hudodelski združbi sodelovale najmanj štiri osebe, stare od 25 do 51 let. Vsi so slovenski državljani, stanujoči na območju Policijske uprave Celje. 51-letnega osumljenca so s kazensko ovadbo v petek privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, ostale tri pa bodo kazensko ovadili.

Policisti so pri vseh štirih opravili hišne preiskave. 51-letnemu osumljencu so pri hišni preiskavi, zaradi očitnega nesorazmerja med obsegom premoženja in dohodki, zasegli in zavarovali premoženje v višini okoli 100.000 evrov, za katerega obstaja sum, da je nezakonitega izvora. Gre za osebni vozili znamk Mercedes - Benz GLA 250 4 Matic, letnik 2019 in BMW 540 D XDrive, letnik 2019.