52-letna Slovenka s kriptoprevaro opeharila britansko podjetje

52-letnica je obljubljala zelo visoke donose na denarna sredstva, ki bi jih oškodovanci vložili v njeno družbo. Obljubljala je, da bo donos ustvarila z vlaganjem teh sredstev v kriptovalute in nato trgovanjem z njimi na izvenborznih trgih, pri tem pa naj bi omenjeni posel potekal praktično brez rizika. V oškodovani družbi so ji verjeli in nakazali denarne zneske na bančne račune družbe v lasti osumljene, so ugotovili koprski kriminalisti.

Leta 2021 je sicer izplačala manjši del obljubljenih donosov, nato pa s tem prenehala. V prvi polovici leta 2022 je prekinila vso komunikacijo z vlagatelji, vloženih sredstev oz. glavnice pa jim ni nikoli vrnila.

"Z obljubljenimi, zelo visokimi mesečnimi donosi, je zgolj privabila vlagatelje, da vložijo sredstva v njeno družbo, pri tem pa ni nikoli imela namena teh sredstev povrniti. Ves čas je imela naklep, da si ta sredstva oz. večji del le-teh protipravno prilasti," so zapisali v sporočilu za javnost PU Koper. Britansko družbo je oškodovala za več kot 100.000 evrov.

Kriminalisti so preiskavo zaključili in podali kazensko ovadbo proti 52-letnici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije, za katerega je zagrožena kazen od enega do desetih let zapora.