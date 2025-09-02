Svetli način
Črna kronika

52-letna Slovenka s kriptoprevaro opeharila britansko podjetje

Koper, 02. 09. 2025 12.55 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.V.
Komentarji
24

52-letna slovenska državljanka, sicer direktorica in večinska lastnica britanske družbe, je pri sklenitvi posla preslepila drugo britansko družbo in njene vodilne za približno 100 tisočakov.

Prevara
Prevara FOTO: Dreamstime

52-letnica  je obljubljala zelo visoke donose na denarna sredstva, ki bi jih oškodovanci vložili v njeno družbo. Obljubljala je, da bo donos ustvarila z vlaganjem teh sredstev v kriptovalute in nato trgovanjem z njimi na izvenborznih trgih, pri tem pa naj bi omenjeni posel potekal praktično brez rizika. V oškodovani družbi so ji verjeli in nakazali denarne zneske na bančne račune družbe v lasti osumljene, so ugotovili koprski kriminalisti.

Leta 2021 je sicer izplačala manjši del obljubljenih donosov, nato pa s tem prenehala. V prvi polovici leta 2022 je prekinila vso komunikacijo z vlagatelji, vloženih sredstev oz. glavnice pa jim ni nikoli vrnila. 

"Z obljubljenimi, zelo visokimi mesečnimi donosi, je zgolj privabila vlagatelje, da vložijo sredstva v njeno družbo, pri tem pa ni nikoli imela namena teh sredstev povrniti. Ves čas je imela naklep, da si ta sredstva oz. večji del le-teh protipravno prilasti," so zapisali v sporočilu za javnost PU Koper. Britansko družbo je oškodovala za več kot 100.000 evrov.

Kriminalisti so preiskavo zaključili in podali kazensko ovadbo proti 52-letnici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije, za katerega je zagrožena kazen od enega do desetih let zapora.

KOMENTARJI (24)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bohinj je zakon
02. 09. 2025 13.51
+4
Sory....to ne more biti slovenka. Slovenke tega ne počnejo. Samo državljanka je lahko. To vsi vemo.
ODGOVORI
4 0
proofreader
02. 09. 2025 13.40
+4
Če je to še iz leta 2021 potem Robijevi posli pridejo na vrsto drugo leto.
ODGOVORI
7 3
proofreader
02. 09. 2025 13.36
+5
Kripto je prevara.
ODGOVORI
7 2
jablan
02. 09. 2025 13.45
+2
Za nejatere ja
ODGOVORI
2 0
Volja
02. 09. 2025 13.34
+6
Ta 52. letnica dobro ruši tabuje o digitalni nepismenosti. 😅
ODGOVORI
6 0
Nace Štremljasti
02. 09. 2025 13.28
+2
BRAVOOO...
ODGOVORI
3 1
HALAcR7
02. 09. 2025 13.27
+2
kaj je sporno tuka?
ODGOVORI
3 1
Razumnež
02. 09. 2025 13.41
+2
Napačne je nategnila.
ODGOVORI
2 0
LeviVIRUS
02. 09. 2025 13.25
+9
Vsi vemo da gre za balkansko prebivalka, zato je cist vseeno če se napise njen ime in priimek. Poštenjaki mamo pravico vedet pred katerim tujcem se je treba pazit.
ODGOVORI
11 2
jablan
02. 09. 2025 13.45
Kako veš
ODGOVORI
0 0
galeon
02. 09. 2025 13.25
+4
Ta bi morala biti pri nas ministrica za zdravje. Problem rešen.
ODGOVORI
5 1
Slovenska pomlad
02. 09. 2025 13.23
+8
Kdor prevara prevarante je junak.
ODGOVORI
9 1
Gutenberg
02. 09. 2025 13.23
+3
Kaj je zdaj s tistim donosnim Conti-jem? Firma v Kopru, a so šefi že za zapahi!
ODGOVORI
3 0
jablan
02. 09. 2025 13.46
+2
Ne bodo nikoli
ODGOVORI
2 0
Diabloss
02. 09. 2025 13.22
+1
no zastaralo tako kot pocivalskove maske
ODGOVORI
3 2
Wolfman
02. 09. 2025 13.16
-5
Vsa čast, da jih je pretentala.
ODGOVORI
2 7
MESE?AR
02. 09. 2025 13.22
+2
V zaporu bo imela časa na pretek za razmišljanje !
ODGOVORI
4 2
galeon
02. 09. 2025 13.30
+4
Ne bo dolgo not, če sploh bo. Denar bo pa še vseeno imela.
ODGOVORI
4 0
modelx
02. 09. 2025 13.16
+11
in sedaj, da vidimo čeferine, kako jo bodo rešili na uk sodišču. tam ne bo zavlačevanja, pa izpodbijanja proceduralnih zadev,...
ODGOVORI
11 0
nelika123
02. 09. 2025 13.14
+8
Goljufe v zapor
ODGOVORI
8 0
Kritikizstajerske
02. 09. 2025 13.03
+7
Čestitke za iznajdljivost. 😂 Samo za 100.000 se ne splača😜
ODGOVORI
12 5
galeon
02. 09. 2025 13.01
+8
Sposobna menedžerka. Ta bi morala bit doma. Ovac je pa itak vedno dovolj.
ODGOVORI
10 2
