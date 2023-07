52-letna voznica spregledala 92-letnika s kolesom, ta se je huje poškodoval

Včeraj so bili policisti obveščeni o prometni nesreči III. kategorije v Novi Gorici, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega avtomobila in starejši kolesar. Policisti PP Nova Gorica so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče ugotovili, da je 52-letna voznica avtomobila vozila po Erjavčevi ulici iz smeri Italije proti središču Nove Gorice.

V času, ko je z vozilom zapeljala na prehod za pešce v neposredni bližini poslovne stavbe elektro podjetja, ji je z njene desne strani na prehod za pešce iz Ulice Marija Kogoja stopil 92-letni pešec, ki je ob sebi potiskal kolo, pri tem ga je spregledala. Pri tem je starejši moški s prednjim kolesom zadel desni bočni del avtomobila in posledično padel po vozišču ter se predvidoma huje poškodoval.

Na kraju so poleg novogoriških policistov posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica, ki so zavarovali kraj dogodka in poškodovancu nudili prvo pomoč. Kasneje so ga na kraju zdravniško oskrbeli reševalci NMP ZD Nova Gorica in ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. O prometni nesreči s telesnimi poškodbami je Policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe. Policisti bodo zoper povzročiteljico prometne nesreče glede na vsa ugotovljena dejstva podali ustrezen ukrep.