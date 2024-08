52-letnik družbo s ponarejanjem listin ogoljufal za 16.000 evrov

Predkazenski postopek so kriminalisti pričeli na podlagi kazenske ovadbe odgovorne osebe oškodovane gospodarske družbe iz Ljubljane in ga nadaljevali s pridobivanjem dodatnih dokazov, so sporočili iz PU Koper.

V preiskavi so ugotovili, da je 52-letni direktor koprske družbe poslovno sodeloval z ljubljansko družbo in jo oškodoval na način, da je slednja zanj izvajala storitve mednarodnega faktoringa. V letu 2019 je osumljenec oškodovani družbi poslal v odkup terjatev preko 60.000 evrov, na podlagi izdanega računa družbi iz Belgije. Oškodovana družba je koprsko družbo predfinancirala v višini te terjatve, zmanjšane za stroške storitve. Ker družba iz Belgije, ob zapadlosti računa, le-tega ni plačala, je oškodovana ljubljanska družba opravila poizvedbo in ugotovila, da terjatev do belgijske družbe ne obstaja, saj družba iz Belgije blaga iz spornega računa koprske družbe ni nikoli prejela.