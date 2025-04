52-letnik stegoval prste na ljubljanskem avtobusu

Potnico na avtobusu mestnega potniškega prometa v Ljubljani bi vožnja v ponedeljek lahko stala precej več od validacije Urbane. Dolgoprstnež je imel njeno denarnico že v svojih rokah, vendar jo je zaradi bližine drugega potnika vrnil nazaj v torbico. Ko so ga prijeli, so pri 52-letniku našli še eno tujo denarnico. Zdaj ugotavljajo, če je njegovo žeparjenje morda še bolj razvejano. Policija ob tem ponuja podrobnejši pogled v svet žeparstva.

Ljubljanski policisti poročajo, da so pri delu zaznali poskus drzne tatvine na enem izmed avtobusov mestnega prometa. Osumljenec je ženski iz torbice ukradel denarnico, ker pa je takrat mimo prišel drug potnik, je denarnico vrnil nazaj v torbico in pobegnil.

Kraja denarnice (slika je simbolična)

Ko so ga prijeli, so pri njem našli drugo denarnico, skupaj z dokumenti, za katero se je izkazalo, da jo je ukradel na podoben način. To denarnico so nato oškodovanki vrnili, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah ter preverjajo tudi morebitne povezave z drugimi podobnimi kaznivimi dejanji žeparskih tatvin. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Osumljeni 52-letnik je bil v preteklosti že obravnavan za kazniva dejanja zoper premoženje, dodajajo na Policijski upravi (PU) Ljubljana. Ob tem opozarjajo, da je žeparstvo razširjeno povsod po svetu, še zlasti v večjih mestih. Njihov plen so predvsem gotovina, čeki, plačilne kartice in druge listine, redkeje pa nakit, ure ali preostale vrednosti, ki jih ima žrtev pri sebi.

Zaradi žeparjev imajo težave o vsem svetu

Žrtev zamotijo z zvijačami

"Pogosto gre za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev. Žeparji izkoriščajo tudi gnečo in tesen stik z žrtvami. Gnečo na železniških postajah in vlakih, pa tudi drugod, lahko namreč izkoristijo za neopazno krajo. Tipičen primer tatvine je, ko eden od žeparjev zamoti osebo, sostorilec pa ji ukrade denarnico. Pred njimi vas lahko varuje le nenehna pozornost in nekoliko nezaupanja do ljudi," svetujejo policisti.

Svoje stvari nosite čim bolj ob telesu