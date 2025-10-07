53-letni delavec padel z gradbenega odra in na kraju umrl

V ponedeljek se je okoli 15.30 v Šempetru pri Gorici zgodila tragična nesreča. Po prvih zbranih podatkih policistov Policijske uprave Nova Gorica so delavci ene izmed gospodarskih družb iz osrednje Slovenije izvajali obrtniška dela v poslovni stavbi gospodarske družbe.

Delavci so za potrebe izvedbe del ob fasadi postavili tudi gradbeni oder v višini osmih metrov, s katerega je popoldan padel 53-letni delavec, državljan Severne Makedonije. Delavec je padel na brežino oziroma tlakovan pločnik ob kletni etaži objekta, kjer je negiben obležal.

Poškodovanemu 53-letniku so na pomoč nemudoma priskočili sodelavci in poklicali reševalce. Na kraj je bila napotena ekipa nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki so moškega žal neuspešno oživljali. Delavec je na kraju umrl.

O tragični nesreči je Policija obvestila preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici ter okrožno državno tožilko. Ogled kraja dogodka se je udeležil tudi inšpektor Inšpektorata RS za delo.

Dežurni preiskovalni sodnik je po nesreči odredil sodno obdukcijo, s katero bodo skušali ugotoviti natančen vzrok smrti. Novogoriški kriminalisti pa medtem nadaljujejo preiskavo okoliščin tragičnega dogodka, da bi ugotovili vzrok padca z gradbenega odra.