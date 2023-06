53-letni kolesar domov prišel hudo poškodovan

Včeraj zvečer so bili policisti obveščeni o poškodbah 53-letnega kolesarja na območju Vrhnike. Za zdaj so ugotovili le, da je kolesar hudo poškodovan prišel do doma na območju Vrhnike. Zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpel, ni bilo mogoče ugotoviti, kaj se je kolesarju zgodilo, prav tako jim ni znan kraja dogodka.