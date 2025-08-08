Svetli način
Črna kronika

53-letni Koprčan službeno vozilo prodal pod ceno in poplačal le izbranega upnika

Koper, 08. 08. 2025 13.44 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
4

Koprski kriminalisti so vzeli pod drobnogled 53-letnika iz Kopra, za katerega so sumili, da je kot odgovorna oseba gospodarske družbe, ki je leta 2020 šla v stečaj, oškodoval več upnikov. Ugotovili so, da je službeno vozilo občutno pod ceno prodal povezani družbi, s kupnino pa preko kompenzacije poplačal le izbranega upnika. Gospodarsko družbo je nato izbrisal iz registra in ostale upnike pustil praznih rok. Grozi mu do pet let zapora.

53-letnik je službeno vozilo prodal pod knjigovodsko vrednostjo. (Slika je simbolična)
53-letnik je službeno vozilo prodal pod knjigovodsko vrednostjo. (Slika je simbolična) FOTO: Thinkstock

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije (SKP) Policijske uprave (PU) Koper so na podlagi prijave upnika gospodarske družbe z območja Mestne občine Koper opravili preiskavo suma storitve kaznivega dejanja, storjenega na škodo vseh upnikov družbe, ki je šla v stečaj.

S preiskavo so ugotovili, da je podan utemeljen sum, da je 53-letni Koprčan kot odgovorna oseba gospodarske družbe izvršil kaznivo dejanje Oškodovanje upnikov (po 1. odstavku 227. člena KZ-1E). Materialna škoda presega 6000 evrov.

Odgovorna oseba gospodarske družbe je v letu 2020, ko je družba postala dolgoročno nelikvidna oziroma insolventna, ravnala v nasprotju z določili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki določajo obveznost enakega obravnavanja upnikov, so pojasnili na PU Koper.

53-letnik je v tem času službeno vozilo po izredno nizki ceni in pod knjigovodsko vrednostjo prodal povezani družbi. Dobljene kupnine pa nato ni položil na poslovni TRR družbe, da bi ta znesek služil za poplačilo izvršb vseh upnikov, temveč je z denarjem preko kompenzacije poplačal le izbranega upnika.

Gospodarska družba je bila nato izbrisana iz registra, upniki pa so ostali v večjem delu nepoplačani.

Za opisano kaznivo dejanje je predpisana kazen do petih let zapora.

Naslednji članek

Pridržali 50-letnika, ki so mu zasegli prepovedano drogo in orožje

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
čevapgpt
08. 08. 2025 14.53
kolk je takih....
ODGOVORI
0 0
Petur
08. 08. 2025 14.47
zdrava družba take modele razlastitve,,do tal,,tipček je podkovan...
ODGOVORI
0 0
Ici
08. 08. 2025 14.40
+3
Je ta Koperčan spet eden iz "kvote brez imen in priimkov"? Zakaj pri vseh drugih objavijo fotografije, polna imena in priimke, še naslov vrtca in šole otrok objavijo. Pri nekaterih.
ODGOVORI
3 0
Verus
08. 08. 2025 14.16
+1
Ta je na razgovoru bil "timski"🤣
ODGOVORI
1 0
