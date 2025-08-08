53-letni Koprčan službeno vozilo prodal pod ceno in poplačal le izbranega upnika

53-letnik je službeno vozilo prodal pod knjigovodsko vrednostjo. (Slika je simbolična)

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije (SKP) Policijske uprave (PU) Koper so na podlagi prijave upnika gospodarske družbe z območja Mestne občine Koper opravili preiskavo suma storitve kaznivega dejanja, storjenega na škodo vseh upnikov družbe, ki je šla v stečaj.

S preiskavo so ugotovili, da je podan utemeljen sum, da je 53-letni Koprčan kot odgovorna oseba gospodarske družbe izvršil kaznivo dejanje Oškodovanje upnikov (po 1. odstavku 227. člena KZ-1E). Materialna škoda presega 6000 evrov.

Odgovorna oseba gospodarske družbe je v letu 2020, ko je družba postala dolgoročno nelikvidna oziroma insolventna, ravnala v nasprotju z določili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki določajo obveznost enakega obravnavanja upnikov, so pojasnili na PU Koper.

53-letnik je v tem času službeno vozilo po izredno nizki ceni in pod knjigovodsko vrednostjo prodal povezani družbi. Dobljene kupnine pa nato ni položil na poslovni TRR družbe, da bi ta znesek služil za poplačilo izvršb vseh upnikov, temveč je z denarjem preko kompenzacije poplačal le izbranega upnika.

Gospodarska družba je bila nato izbrisana iz registra, upniki pa so ostali v večjem delu nepoplačani.

Za opisano kaznivo dejanje je predpisana kazen do petih let zapora.