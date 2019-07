53-letnica, ki je osumljena požiga v Šibeniku, podtikala požare že prej

Policija je prijela žensko, ki jo sumijo, da je podtaknila požar v okolici Šibenika. 53-letnica naj bi bila sicer stara znanka policije, ki je požigala že v preteklosti. Leta 2017 naj bi v petih dneh podtaknila sedem požarov. Gašenje tokratnega požara je sicer stalo okrog 600.000 evrov.

Hrvaški policisti so v zvezi zenim največjih požarov letos na Hrvaškem v zaledju Šibenika pridržali žensko. Osumljena je, da je podtaknila požar, ki je v soboto okoli 13.30 izbruhnil na področju šibeniške Dubrave. Na požarišču našli vžigalne kocke? "V zvezi s požarom pri Šibeniku lahko potrdimo, da je po opravljenem pregledu policija prišla do ugotovitev, da gre za namerno izzvan, podtaknjen požar,"so sporočili hrvaški policisti. S temeljito preiskavo so policisti Policijske uprave šibeniško-kninske regije zožili krog osumljenih in pridržali žensko, ki so zaslišujejo v zvezi s sumom, da je požar podtaknila. Na požarišču naj bi našli posebne vžigalne kocke.

Pri gašenju je sodelovalo več kot 200 gasilcev, štirje so lažje poškodovani. Zgorelo je več kot 900 hektarov trave, makije in borovega gozda. FOTO: Luka Botter

Prijeta naj bi bila 53-letnica, ki je v preteklosti že večkrat podtikala požare, piše hrvaški portal Večernji. Leta 2017 naj bi med 18. in 23. julijem podtaknila sedem požarov. Takrat so jo prijavili, da je požare podtikala blizu družinskih hiš v naselju, v katerem živi. Iz starih krp in brisač namočenih v olje je delala bakle, sežigala stari papir, suho travo in rastlinje. Ženska v preteklosti že požigala

Letos so na Hrvaškem našteli 62 podtaknjenih požarov, zaradi katerih so prijeli 28 storilcev, ki jim očitajo ogrozitev premoženja in ljudi ter kaznivo dejanje ogrožanja javne varnosti, za katero je predvidena zaporna kazen od šest mesecev do 15 let.

Pred dvema letoma je med drugim podtaknila požar v borovem gozdu blizu zaselkov Relje in Junakovići, zažgala smetišče, sosedovo uto in parcelo, na kateri je bilo sedem plovil na suhem privezu, skupne vrednosti 70.000 evrov. Zaradi dobre samoorganizacije prebivalcev na srečo požari niso pustili hujših posledic. Isto leto je šibeniška policija od 40 požarov, za katere sumijo, da so bili podtaknjeni, uspešno raziskala 20, lani vse štiri, letos pa so jih zabeležili šest, še pišeVečernji. Piromanko so takrat prijeli, epilog zgodbe pa javnosti ni znan.

Prijeta naj bi bila 53-letnica, ki je v preteklosti že večkrat podtikala požare. FOTO: AP

Piromani načeloma niso blazni, zato se njihovo zdravljenje odvija v zaporu, izjemoma sodišče odredi namestitev v psihiatrično bolnišnico. Kot še piše portal, ni podatka, koliko takšnih nalogov je izdanih, niti nimajo kakšnega registra piromanov. Šibeniški požar gasilo 200 gasilcev Požar, ki naj bi ga podtaknila 53-letnica, je zagore v soboto okrog 13.30. Pri gašenju je sodelovalo več kot 200 gasilcev, štirje so lažje poškodovani. Zgorelo je več kot 900 hektarov trave, makije in borovega gozda. Pomagala je tudi vojska, gasili so tudi z letali, zaradi požara pa so za kratek čas ustavili promet na bližnji avtocesti.

