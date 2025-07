53-letnik iz Selnice ob Dravi umrl nasilne smrti, policisti prijeli 45-letno žensko

Mariborski policisti so bili obveščeni o smrti moškega v okolici Selnice ob Dravi. Ugotovili so, da je 53-letni moški umrl nasilne smrti, še isti večer pa so v bližini prostost odvzeli 45-letni ženski, ki je z umrlim bivala na tem naslovu. O dogodku sta bili obveščeni dežurna preiskovalna sodnica in dežurna državna tožilka.