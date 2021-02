53-letniku zasegli več kot 800 sadik konoplje

Kočevski policisti so v torek pri 53-letniku opravili hišno preiskavo, med katero so zasegli 814 rastlin, velikosti od 30 do 50 centimetrov, ter pripomočke za gojenje. Osumljenec je imel namreč prirejen prostor za gojenje prepovedane konoplje.

Po končani hišni preiskavi so 53-letnika pridržali in ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.