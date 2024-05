532 prostitutk, 148.000 obiskovalcev: Racmana bi poslali v zapor za 10 let

Po njenih besedah so Sergej Racman , Jože Kojc in Dejan Šurbek izdelali in izpeljali poslovni načrt, kako služiti z organiziranjem prostitucije. Čeprav so se zavedali, da je v Sloveniji to prepovedano, so odprli lokal po vzoru kluba s prostitutkami v avstrijskem Beljaku, pri tem pa so dejansko dejavnost prikrivali pod krinko kluba za velnes in savno, je še dejala. Vesna Ternovec je imela po mnenju tožilstva manj premoženjske koristi, a je imela kot operativna vodja lokala tudi odločilno vlogo pri izvajanju dejavnosti.

Klub Marina na Ajševici, kjer se je v času delovanja zvrstilo 532 prostitutk in 148.000 obiskovalcev, je bila javna hiša in ne velnes center, je v svoji zaključni besedi zatrdila tožilka specializiranega državnega tožilstva Maja Veber Šajn .

Klub Marina je lahko obratoval le zaradi tega, ker so bile v njem prostitutke, zato so bili vsi prihodki nezakoniti, je še ocenila. Izvedenci so izračunali 22,5 milijona evrov protipravne premoženjske koristi. V to so vključeni prihodki družbe Cratos, ki je neposredno upravljala lokal, pa tudi drugih družb v lasti Racmana, Šurbka in Kojca, ki jim je Cratos nakazoval denar za domnevno fiktivne storitve.

Obtoženci naj bi tudi izkoriščali slab ekonomski in socialni položaj prostitutk, večinoma Romunk, ki so bile zato v podrejenem položaju. To sicer ni bistveno pri dokazovanju kaznivega dejanja, je pa pomembno za višino kazni, je še zatrdila tožilka.

Obramba bo imela zaključno besedo na naslednjem naroku, 20. maja.