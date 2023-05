54-letnica pri Blejskem vintgarju s kolesom padla 20 metrov po pobočju

Blejski policisti so bili v torek okoli 15. ure obveščeni o 54-letni tuji pohodnici, ki se je poškodovala na gozdni poti. Skupaj s partnerjem je kolesarila po gozdni cesti proti Homu na območju Bleda. Z gozdne poti sta nato peš odšla po gozdni poti proti Blejskemu vintgarju. Ker je bila pot ozka, strma, blatna, mokra in spolzka, saj so bile vremenske razmere neugodne, sta se obrnila in odšla nazaj, od koder sta prišla.

Med hojo je pohodnica stopila preblizu roba poti in skupaj s kolesom, ki ga je porivala ob sebi, padla po travnatem pobočju in se ustavila približno 20 metrov nižje. Pri tem se je telesno poškodovala.

Na kraju dogodka so ji pomoč nudili gorski reševalci, zdravstveno osebje in ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika. S helikopterjem Slovenske vojske so jo prepeljali v zdravstveno ustanovo, so sporočili s PU Kranj.