54-letnik med vzvratno vožnjo iz garaže do smrti povozil 84-letnika

Policisti PU Murska Sobota so bili v nedeljo, malo po 17. uri, obveščeni, da so na dvorišču stanovanjske hiše na območju Lendave z osebnim avtomobilom povozili moškega.

Z ogledom kraja in z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je 54-letni moški okrog 15.50 na dvorišču stanovanjske hiše med vzvratno vožnjo, ko je zapeljal avto iz garaže, povozil 84-letnega moškega. Ekipa Nujne medicinske pomoči je moškega oživljala, vendar neuspešno in je na kraju podlegel poškodbam.

Kraj dejanja sta si ogledala državni tožilec in preiskovalna sodnica. Odrejena je bila sodna obdukcija.

Po vseh zbranih obvestilih bodo zoper osumljenega 54-letnega moškega podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti.

V času kaznivega dejanja osumljeni ni bil pod vplivom alkohola.