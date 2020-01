54-letnik v Izoli pod avto bivše partnerice nastavil močnejše pirotehnično sredstvo

Izolske policiste so v petek dobrih deset minut pred polnočjo obvestili, da je v Livadah na parkirišču razneslo osebni avtomobil. Ugotovili so, da je najprej močno počilo, zatem pa je vozilo zagorelo. Gasilci so morali avtomobil pogasiti, kot tudi obe poškodovani vozili, ki sta bili parkirani poleg.

Bombni tehniki so ugotovili, da je eksplozijo povzročilo nastavljeno močnejše pirotehnično sredstvo. Policisti so nato v preiskavi ugotovili, da je za požar najverjetneje odgovoren moški, doma z območja Pirana, vozilo pa je v lasti njegove bivše partnerke. 54-letniku so izrekli prepoved približevanja bivši partnerki, izvajajo pa tudi aktivnosti za dokazovanje nasilja v družini, poškodovanja tuje lastnine in povzročitve splošne nevarnosti.