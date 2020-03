54-letniku zasegli za manjšo vojsko orožja

Policisti so pri osumljencu našli več kosov orožja in eksploziva, pa tudi lovsko orožje za katero je sicer imel dovoljenje, a ga ni pravilno hranil. Poleg orožja pa je imel doma tudi osem motornih žag, ki jih je najverjetneje ukradel.

Zaseženi predmeti FOTO: PP Metlika

Metliški policisti so skupaj s črnomaljskimi kolegi, na podlagi odredbe sodišča, opravili hišno preiskavo na naslovu 54-letnika z območja Črnomlja. Med hišno preiskavo so našli in zasegli enajst pušk, dve pištoli, 173 nabojev, 78 detonatorjev, ročno bombo, 8,5 kilogramov eksploziva, 18 metrov vžigalne vrvice, 84 prepovedanih petard, več delov orožja in sedem daljnogledov za puške. Bombni tehniki Specialne enote GPU so eksploziv varno uničili in prevzeli prepovedane pirotehnične izdelke, detonatorje in bombo.

Zasežena bomba FOTO: PP Metlika

Policisti so med preiskavo ugotovili, da ima osumljenec dovoljenje za štiri kose lovskega orožja, ki pa so mu ga zaradi nepravilne hrambe prav tako zasegli in pri pristojni upravni enoti predlagali uvedbo postopka za odvzem orožja. Po zaključeni preiskavi bodo moškega kazensko ovadili zaradi nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem in eksplozivom. Zaradi kršitev določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkov so uvedli prekrškovni postopek.

Zaseženo orožje FOTO: PP Metlika

Policisti so med hišnimi preiskavami pri 54-letnemu osumljencu zasegli še osem motornih žag, za katere sumijo, da jih je dobil s tatvino, zato preiskujejo tudi okoliščine kaznivih dejanj tatvin. Morebitne oškodovance policisti pozivajo, da pokličejo na policijsko postajo Metlika na telefonsko številko 07 363 72 50. Prav tako pozivajo morebitne oškodovance tatvine kardanskih gredi. Predmeta so policisti našli v gozdu med Sovinkom in Štrekljevcem in domnevajo, da izvirata iz kaznivih dejanj tatvin.

Zasežene motorne žage FOTO: PP Metlika