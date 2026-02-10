Naslovnica
Črna kronika

Z revolverjem streljal med novoletnim praznovanjem in ustrelil 55-letnico

Parecag, 10. 02. 2026 10.25 pred 18 minutami 2 min branja 36

Avtor:
M.P.
Revolver (simbolična fotografija)

Preiskava novoletnega incidenta v Parecagu je pokazala, da je bila 55-letnica, ki je na balkonu opazovala ognjemet, ustreljena. Kot je razkril vodja sektorja kriminalistične policije PU Koper Aljoša Špeh, dejanje ni bilo naklepno, temveč le nespametno. Sklepajo, da je 58-letni osumljeni na ta način proslavil novo leto, ob tem pa povzročil kaznivi dejanji povzročitve hude telesne poškodbe in povzročitve splošne nevarnosti. Za obe dejanji je zagrožena zaporna kazen.

Preiskava kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe in povzročitve splošne nevarnosti je uspešno zaključena.

Kot je v izjavi za javnost pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper Aljoša Špeh, so bili kriminalisti in policisti v Parecag napoteni malo po polnoči na novo leto, saj so prejeli sporočilo, da se je med opazovanjem ognjemeta na balkonu zgrudila 55-letna gospa. Ob prihodu na kraj so bili ob ženski, ki je utrpela poškodbo na področju ramena, podobno strelni rani, prisotni še trije odrasli sorodniki.

Reševalci so ženski nudili pomoč ter jo nato odpeljali v bolnišnico, kjer so ji iz rane odstranili kroglo. "Takrat smo dobili informacijo, da gre za kroglo naboja – strelnega orožja, pištole revolverja," je povedal Špeh.

Zasegli več kosov orožja

Dober teden po incidentu (9. januarja) so policisti in kriminalisti identificirali osumljenega. 58-letnemu državljanu Slovenije so odvzeli prostost ter med pridržanjem na njegovem domu izvedli hišno preiskavo, med katero so zasegli več kosov strelnega orožja in streliva. "Za vse orožje je osumljeni posedoval veljavne orožne listine," je dejal vodja kriminalistične policije.

Revolver (simbolična fotografija)
Revolver (simbolična fotografija)
FOTO: Shutterstock

"Opravili smo tudi ogled kraja kaznivega dejanja stanovanjske hiše osumljenega, kjer smo zavarovali več tulcev nabojev ter drugih sledov, ki so kazali na streljanje na odprtem," je dodal.

Med zaseženim orožjem je bil po njegovih besedah tudi revolver, ki je ustrezal kalibru in tipu krogle naboja iz žrtve. Da je bila krogla izstreljena iz tega orožja, so potrdili tudi v laboratoriju.

Šest kosov drugega orožja so prav tako zavarovali ter ga odstopili ustrezni upravni enoti.

Zagrožena zaporna kazen

V zagovoru je osumljeni potrdil, da je v času storitve kaznivega dejanja uporabljal orožje, Špeh pa je potrdil, da oškodovanka in osumljenec nista v nobenem sorodstvenem razmerju oz. se predhodno ne poznata, prav tako pa, da dejanje ni bilo naklepno. "Do nespametnega dejanja osumljenca je prišlo, sklepamo, zaradi praznovanja novega leta," je dodal.

Kriminalisti bodo zoper osumljenega 58-letnika podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti, kjer je zagrožena zaporna kazen do dveh let, ter zaradi povzročitve splošne nevarnosti, kjer je zagrožena kazen do pet let zapora.

Razgalil se je zaradi Herminatorja

Mladoletnik se je bahal pred policisti: vozil po zadnjem kolesu, stal

Plešemo
10. 02. 2026 11.47
Tale ma veze na policiji..da ni za rešetkami
Odgovori
0 0
Kali?opko Kali?opkovi?
10. 02. 2026 11.47
Sprva smo napačno poročali, da sta na skupinskih fotografijah predvolilne konvencije neparlamentarne stranke Resni.ca Haris Aksalič in Elvis Aksalič. OBJAVLJAMO POPRAVEK: Na skupinskih fotografijah predvolilne konvencije neparlamentarne stranke Resni.ca sta Haris Aksalič in Denis Aksalič, in ne Elvis Aksalič. Nobeden od bratov Aksalič ni bil nikoli kazensko preganjan oziroma obsojen zaradi trgovine z drogo ter med letoma 2022 in 2023 ni bil zaprt na Dobu. Haris Aksalič, Denis Aksalič in Elvis Aksalič niso nikakor povezani s Škaljarskim klanom ter niso poznani v drugim kriminalnih krogih. Vse tozadevne informacije, navedene v prvotnem članku tega medija, so popolnoma neresnične. HAHAHHAHAHAHAHAHAHAHA in vi se imate za resen medij.
Odgovori
+1
1 0
AMZS
10. 02. 2026 11.46
Dober teden kasneje:)
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
10. 02. 2026 11.44
Uvoz je naredil svoje .. nimaš kej !!!
Odgovori
+0
1 1
travc
10. 02. 2026 11.42
A je bilo to res treba?Veseljačenje z orožjem je sila nevarno in spada samo na strelišče.
Odgovori
+0
1 1
Rožle Patriot
10. 02. 2026 11.45
... in dole na balkan ... !!!
Odgovori
+0
1 1
veneti
10. 02. 2026 11.39
Kaj delajo naši Janezi.
Odgovori
-3
0 3
a res je
10. 02. 2026 11.46
Kako veš kdo je bil? Večja verjetnost je, da je bil z juga. Sicer pa, za težjo poškodbo samo DO DVE LETI ZAPORA?
Odgovori
0 0
SaintTrinity
10. 02. 2026 11.36
glede na to da se je odločil vzet orožje in streljal v zrak in v naselju gre vseeno za naklepno dejanje, ker se je zavedal in bi se moral zavedati da lahko nastanejo posledice
Odgovori
+7
7 0
IKOSS
10. 02. 2026 11.39
Kar ste zapisali v pravu ne izpolnjuje pogojev za naklep, gre pa nedvomno za hudo malomarnost.
Odgovori
+2
2 0
a res je
10. 02. 2026 11.49
Tudi ni imel utemeljenega razloga za uporabo. Praznovanje novega leta ali rojstnega dne ni utemeljen razlog za uporabo orožja tako, da se strelja v zrak. sicer pa na čem temelji ugotovitev, da tisti, ki so bili na balkonu niso bili namenska tarča. To bi se lahko trdilo samo v primeru odboja naboja oziroma krogle.
Odgovori
0 0
klop12
10. 02. 2026 11.35
w tf, a zdej kr mal se strelja v luft za nov let? pa kaj smi mi padl še nižje kot banana republika, to vidš tiste necivilizirane države, ko v luft strelajo ko proslavljajo. Ker metki ne letijo nazaj dol
Odgovori
+5
5 0
Renee Nicole Good v spomin
10. 02. 2026 11.28
rezultati kruljenja bivšega komunista lažnivega janše, raznih mahnićev...." oborožite se " ...Posledice - ženska na lastnem balkonu ustreljena samo zato , ker je želela videti ognjemet...
Odgovori
-3
4 7
Colgate
10. 02. 2026 11.30
@renee Kaj ima Janša s tem? Eni ste res obcagali na nivoju inteligence 5-letnega froca
Odgovori
+2
5 3
petka5
10. 02. 2026 11.31
Ima prav: taka neodgovorna uporaba orozja
Odgovori
-2
0 2
petka5
10. 02. 2026 11.32
... je posledica lahko tudi pozivov nekaterih neodgovornih politikov k oborozevanju
Odgovori
-1
1 2
Renee Nicole Good v spomin
10. 02. 2026 11.32
kako kaj ima s tem janša...??? on je krulil oborožite se. .pa mahnić in razne nekvalitetne zobne paste tudi ...
Odgovori
-2
0 2
Valkidžija
10. 02. 2026 11.37
Če je bil slovenski državljan, pomeni da ni bil slovenec. Ni treba 2x ugibat od kot
Odgovori
+3
3 0
petka5
10. 02. 2026 11.25
Kako lahko ima oseba, ki tako neodgovornp uporablja orozje, zanj vsa dovoljenja???? Kdo to podeljuje... evo in se en komrntar za sdsovce, slo drzavljan je ustrelil zensko slovensko drzavljanko...
Odgovori
+2
6 4
IKOSS
10. 02. 2026 11.30
Noben sistem ni popoln, kar pomeni, da se bodo žal vedno našli posamezniki, ki bodo pravila kršili. Se je pa treba zavedati, da tisti, ki so ustrezno preverjeni in usposobljeni, zagrešijo bistveno manj kaznivih dejanj, kot preostala populacija. To nakazuje, da sistem preverjanja večino najbolj problematičnih izloči! Nedvomno je tokratni storilec ravnal neodgovorno in mora biti za posledice odgovoren!
Odgovori
+4
4 0
IskraLJ
10. 02. 2026 11.24
Albija izganat iz države
Odgovori
+2
4 2
petka5
10. 02. 2026 11.22
Pa koga briga naklepno ali ne kaj ima za boga s streli proslavljat novo leto
Odgovori
+4
5 1
IKOSS
10. 02. 2026 11.37
Del pogreba z vojaškimi častmi so tudi salve iz pehotnega orožja. Prav tako se dan državnosti obeležuje s streli baterije topov. Prav tako se v okviru pogreba lovcev neredko strelja več salv. Prav tako se ob določenih prireditvah poka z možnarji pa na karbid, ipd. Kot lahko vidimo, ima pok svoj družbeni pomen. Kar pa seveda ne pomeni, da bi bilo malomarno ravnanje tokratnega storilca smiselno opravičevati!
Odgovori
+2
2 0
Valkidžija
10. 02. 2026 11.40
Nemci bi rekli: tipiše balkaniše temparament😄
Odgovori
0 0
Justice4all
10. 02. 2026 11.18
Kako pa vejo,da je revolver in ne pištola? Po kalibru? Po 1 mescu so se odločili kaj je...
Odgovori
-4
0 4
Renee Nicole Good v spomin
10. 02. 2026 11.30
v zoc od kaseta ki ga pije justice gledajo in vidijo...
Odgovori
0 0
mojcd
10. 02. 2026 11.18
ponesreč jo je čicnil in bo dobil 2 leti al pa celo pogojno
Odgovori
+1
2 1
a res1
10. 02. 2026 11.16
Kaj pa to pomeni "proslacil novo leto" ?
Odgovori
+0
1 1
Rožle Patriot
10. 02. 2026 11.08
Šutarjev zakon neučinkovit ... niti predaja orožja ni uspela !!!
Odgovori
-5
5 10
dron
10. 02. 2026 11.15
Tepcek, a si še od vceraj na strehi dežurni, zahtevaj nove plonk listke, ne boš izpolnil norme🙉
Odgovori
+6
7 1
4krogci
10. 02. 2026 11.16
po SDSovo.....uradni podatki pa da je predaja orozja presegla vsa pricakovanja!
Odgovori
+3
3 0
Rožle Patriot
10. 02. 2026 11.20
Aha, ... in to ti je povedal sam Holobček, ki vedno govori izključno samo resnico .. !!!
Odgovori
-2
1 3
4krogci
10. 02. 2026 11.24
Ma golob je amater v lazeh proti JJju! Da je golobu zdravje in sreca se za vsaj 100 let bit PV!
Odgovori
+0
2 2
Rožle Patriot
10. 02. 2026 11.43
Smo imeli priliko v 4 letih gledati tovrstno laganje, ki se je eksponentno stopnjevalo ... Holobinjo je prišel že celo do te točke, da še usta ni odprl, se je že zlagal ... Fenomen nimaš kej .. !!!
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
10. 02. 2026 11.08
"Oborožite se" Janez Janša
Odgovori
+3
7 4
bibaleze
