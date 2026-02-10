Z revolverjem streljal med novoletnim praznovanjem in ustrelil 55-letnico

Preiskava kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe in povzročitve splošne nevarnosti je uspešno zaključena.

Kot je v izjavi za javnost pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper Aljoša Špeh, so bili kriminalisti in policisti v Parecag napoteni malo po polnoči na novo leto, saj so prejeli sporočilo, da se je med opazovanjem ognjemeta na balkonu zgrudila 55-letna gospa. Ob prihodu na kraj so bili ob ženski, ki je utrpela poškodbo na področju ramena, podobno strelni rani, prisotni še trije odrasli sorodniki. Reševalci so ženski nudili pomoč ter jo nato odpeljali v bolnišnico, kjer so ji iz rane odstranili kroglo. "Takrat smo dobili informacijo, da gre za kroglo naboja – strelnega orožja, pištole revolverja," je povedal Špeh.

Zasegli več kosov orožja

Dober teden po incidentu (9. januarja) so policisti in kriminalisti identificirali osumljenega. 58-letnemu državljanu Slovenije so odvzeli prostost ter med pridržanjem na njegovem domu izvedli hišno preiskavo, med katero so zasegli več kosov strelnega orožja in streliva. "Za vse orožje je osumljeni posedoval veljavne orožne listine," je dejal vodja kriminalistične policije.

Revolver (simbolična fotografija) FOTO: Shutterstock

"Opravili smo tudi ogled kraja kaznivega dejanja stanovanjske hiše osumljenega, kjer smo zavarovali več tulcev nabojev ter drugih sledov, ki so kazali na streljanje na odprtem," je dodal. Med zaseženim orožjem je bil po njegovih besedah tudi revolver, ki je ustrezal kalibru in tipu krogle naboja iz žrtve. Da je bila krogla izstreljena iz tega orožja, so potrdili tudi v laboratoriju. Šest kosov drugega orožja so prav tako zavarovali ter ga odstopili ustrezni upravni enoti.

Zagrožena zaporna kazen