55-letnik svoji partnerki z orožjem grozil s smrtjo

Policisti so 55-letnemu osumljencu odvzeli prostost in ga pridržali. Na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča na Ptuju so pri njem opravili hišno preiskavo in mu zasegli puško in kovinsko napravo v obliki pisala, prirejeno kot strelno orožje, za kateri ni posedoval ustreznih listin in dovoljenj.

Po zaključku kriminalistične preiskave so policisti zoper osumljenca podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju. Kazenska ovadba je podana zaradi storitve kaznivega dejanja nasilja v družini, lahkih telesnih poškodb in nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom.