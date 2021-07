55-letnik tako pretepel hčerko, da je pristala v bolnišnici

S PU Novo mesto so sporočili, da so jih iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo žensko, ki naj bi bila žrtev družinskega nasilja. Policisti so se takoj odzvali, preverili okoliščine in ugotovili, da je 55-letni nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, izvajal psihično in fizično nasilje nad hčerko ter jo poškodoval.

Osumljencu, ki naj bi bil že večkrat nasilen do žene in hčerke, so odvzeli prostost in ga pridržali. "Zaradi suma, da bo ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo žrtev, so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja ter o tem obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa," so sporočili s PU Novo mesto in dodali, da bodo zoper 55-letnega nasilneža podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.