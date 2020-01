56-letnica v Novem mestu napadla policistko in jo lažje poškodovala

V ponedeljek zvečer so novomeški policisti po obvestilu občana posredovali na Novem trgu, kjer naj bi moški in ženska kršila javni red in mir s tem, da sta prenočevala na javnem kraju, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

"Izsledili so večkratna kršitelja javnega reda in miru, 56-letno žensko in 31-letnega moškega, in jima ukazali, naj se odstranita, česar pa nista upoštevala," je zapisala tiskovna predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik.

Ženska, ki je bila pod vplivom alkohola, je kričala na mimoidoče in žalila policiste, zato so zoper njo odredili pridržanje. Med postopkom je kršiteljica napadla policistko in jo lažje poškodovala.

Zoper njo so uporabili prisilna sredstva in jo obvladali. 56-letno žensko bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi napada na uradno osebo med opravljanjem nalog varnosti, obema pa so zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog.