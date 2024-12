56-letnik vozil v napačni smeri avtoceste in trčil v dve vozili

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Maribor, se je v petek okoli 18.30 zgodila prometna nesreča na avtocesti A1, na relaciji med tako imenovanim Pesniškim rondojem in naseljem Šentilj. Policisti so med ogledom kraja prometne nesreče in po zbranih podatkih ugotovili, da je nesrečo povzročil 56-letni voznik osebnega avtomobila.

56-letnik je namreč po avtocesti vozil v nasprotno smer, pri tem pa je najprej trčil v avtomobil, ki ga je vozil 54-letni voznik, nato pa še v drug avtomobil, ki ga je vozil 42-letni voznik. Slednji je v prometni nesreči utrpel tudi lahko telesne poškodbe in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor.

"Povzročitelju prometne nesreče je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti z indikatorjem alkohola, ki je pri pravilni uporabi pokazal 1,17 mg/l alkohola v izdihanem zraku," so sporočili iz PU Maribor.

Dodali so, da bodo zoper povzročitelja na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu po čl. 324. Kazenskega zakonika.