57-letni motorist izgubil oblast in padel: umrl je na kraju nesreče

V soboto ob 20. 04 se je na avtocesti Ljubljana–Novo mesto, med izvozoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora, v smeri Novega mesta, zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla.

Kot je zapisano na straneh Policije, je 57-letni voznik motornega kolesa vozil v smeri Novega mesta, pri tem je izgubil oblast nad vozilom in z motornim kolesom padel po vozišču.

Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Policisti so sicer v zadnjih 24 urah obravnavali 142 prometnih nesreč. V 121 je nastala premoženjska škoda, v 19 nesrečah so bili udeleženci lahko, v eni nesreči pa hudo telesno poškodovani. Ena nesreča je bila, kot opisano zgoraj, smrtna.