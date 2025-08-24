Svetli način
57-letni motorist izgubil oblast in padel: umrl je na kraju nesreče

Višnja Gora, 24. 08. 2025 07.23 | Posodobljeno pred 1 uro

U.Z.
Na avtocesti Ljubljana-Novo mesto, med izvozoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora, se je zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 57-letni motorist. Kot so sporočili s Policije, je izgubil oblast nad vozilom in padel, poškodbe pa so bile tako hude, da je umrl na kraju nesreče.

V soboto ob 20. 04 se je na avtocesti Ljubljana–Novo mesto, med izvozoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora, v smeri Novega mesta, zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla. 

Kot je zapisano na straneh Policije, je 57-letni voznik motornega kolesa vozil v smeri Novega mesta, pri tem je izgubil oblast nad vozilom in z motornim kolesom padel po vozišču. 

Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Policisti so sicer v zadnjih 24 urah obravnavali 142 prometnih nesreč. V 121 je nastala premoženjska škoda, v 19 nesrečah so bili udeleženci lahko, v eni nesreči pa hudo telesno poškodovani.  Ena nesreča je bila, kot opisano zgoraj, smrtna.

motorist smrt prometna nesreča
Naslednji članek

V nesreči umrl 55-letni voznik e-kolesa

