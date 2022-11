57-letnik varnostniku izročil pištolo, nato odšel razgrajat v lokal

Kot so sporočili s PU Koper, so policisti pištolo s šestimi naboji zasegli in jo poslali na ekspertizo, kjer bodo ugotavljali, ali gre za pravo pištolo ali ne, na podlagi ugotovitev pa bodo policisti izvedli ustrezen ukrep. Ker pa je 57-letnik kršil javni red in mir, so mu policisti izdali plačilni nalog, po postopku pa so ga izpustili in je peš odšel proti domu.

A kot kaže, tam ni ostal, saj so ga policisti v Sežani ustavili med vožnjo avtomobila, med postopkom pa so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,70 mg/l alkohola. Policisti so kršitelju začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu odredili pridržanje, prav tako pa bodo zoper njega napisali obdolžilni predlog.