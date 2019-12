58-letna voznica izsilila prednost in povzročila nesrečo

Danes ob 5.42 so bili policisti PU Koper obveščeni o prometni nesreči s telesnimi poškodbami na cesti Postojna–Pivka, pri odcepu za Grobišče. Nesrečo je povzročila 58-letna voznica osebnega avtomobila, ki je pri odcepu z vozilom polkrožno obrnila in izsilila prednost 37-letnemu vozniku osebnega avtomobila, sicer državljanu Bolgarije z urejenim bivanjem v Sloveniji.

V nesreči je pet oseb utrpelo lažje poškodbe; poleg obeh voznikov še trije potniki v vozilu Bolgara, stari 30, 37 in 53 let. Vsi so državljani Bolgarije.

Promet je na omenjeni cesti zaradi nesreče potekal izmenično enosmerno do 7.26.

Na kraju so posredovali gasilci PGD Postojna, ki so kraj razsvetljevali in zavarovali, odklopili akumulatorje na vozilih in nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih oseb, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.