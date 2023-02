Celjski policisti so v četrtek, po odredbi sodišča, opravili hišno preiskavo pri 58-letnem Celjanu. Med preiskavo so našli in zasegli revolver proizvajalca Hunter HW 357 z nabojem kalibra 357 magnum in 63 nabojev kalibra 7.62.

Policisti so kršitelju izdali odločbo o prekršku v hitrem postopku zaradi kršitve določil zakona o orožju, so sporočili s PU Celje. icon-expand Zaseženo orožje FOTO: Pu Celje