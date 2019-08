58-letnik ob Velikih koritih zdrsnil v Sočo in umrl

Na Bovškem se je pripetila nesreča. 58-letni državljan Slovenije se je z ženo sprehajal po soški poti ob Velikih koritih. Med hojo mu je zdrsnilo na mahu oz. travi, nakar je padel po strmem pobočju in v reko. Nekoliko nižje po strugi so ga zatem našli mrtvega, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

58-letnik je med sprehodom z ženo po soški poti ob Velikih koritih zdrsnil in po strmem pobočju padel v reko. FOTO: Dreamstime S PU Nova Gorica so sporočili, da se je na Bovškem zgodila huda nesreča. 58-letnik je med sprehodom z ženo po soški poti ob Velikih koritih okoli 11. ure zdrsnil in po strmem pobočju padel v reko. Takoj po nesreči je stekla reševalna akcija, vendar moškemu niso mogli več pomagati, nekoliko nižje po strugi so ga našli mrtvega. FOTO: Shutterstock Moški se je poskušal uloviti, a kljub temu padel čez previs v strugo Soče, so zapisali na PU Nova Gorica. Takoj po nesreči je stekla reševalna akcija, vendar moškemu niso mogli več pomagati, nekoliko nižje po strugi so ga našli mrtvega.