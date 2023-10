58-letnik v središču Ljubljane z ostrim predmetom huje poškodoval moškega

Dogodek se je zgodi okoli 16.30 na območju Kongresnega trga v Ljubljani, kjer je bil 58-letni osumljenec prijet. Zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo so mu odvzeli prostost.

V bližini kraja dogodka se je nahajalo več policijskih patrulj, ki so nudile pomoč poškodovanemu. Kriminalisti opravljajo ogled kraja kaznivega dejanja, varujejo dokaze in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja, so še sporočili ljubljanski policisti.