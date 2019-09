59-letna voznica policistu na motorju odvzela prednost

V Kopru se je zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena 59-letna voznica in policist na motorju. Voznica v križišču pri vključevanju na prednostno cesto ni pustila mimo vseh vozil, prednost je odvzela tudi policistu na službenem motornem kolesu. Ta je, da bi preprečil trčenje, zavrl, nato pa padel in skupaj z motornim kolesom trčil v avtomobil. Odpeljali so ga v bolnišnico.

V Kopru je včeraj ob 17.48 zgodila prometna nesreča. 59-letna voznica z avtomobilom zapeljala izpred zdravstvenega doma proti športni dvorani. Ko je pripeljala do križišča, pri vključevanju v promet na prednostno cesto ni pustila mimo vseh vozil, ki jih pri prečkanju prometnega pasu z vožnjo sicer seka. Takrat je po prednostni cesti proti križišču na Ljubljanski cesti pravilno pripeljal policist na službenem motornem kolesu, ki je, da bi preprečil trčenje, zavrl, nato pa padel na levi bok in skupaj z motornim kolesom trčil v levi bok osebnega avtomobila. Policist se je pri padcu poškodoval, odpeljali so ga v Splošno bolnišnico (SB) Izola. Policisti bodo povzročiteljici izdali plačilni nalog, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.