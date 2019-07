59-letnega delavca streslo 20.000 voltov električne napetosti

V sredo, malo pred 14. uro popoldan, je podjetje za dobavo električne energije prejelo obvestilo, da v Spodnji Velki nimajo električne energije. Na teren so poslali nadzornega monterja, ki je ugotovil, da je v tamkajšnji transformatorski postaji pregorela visokonapetostna varovalka, sporočajo s Policijske uprave Maribor.

O tem je obvestil pristojna sodelavca, ki sta nato odšla v Spodnjo Velko zamenjat varovalko. 59-letni delavec je splezal približno šest metrov visoko na električni drog. Tam naj bi se čez čas odpel z varnostnega pasu, ob tem pa zadel v enega od vodnikov, zaradi česar ga je streslo okoli 20.000 voltov električne napetosti. Ob udaru je padel z droga na tla in obležal negiben.

Na pomoč mu je takoj priskočil sodelavec, domačin, na čigar posestvu stoji električni drog in policist PP Gorišnica, ki stanuje v bližini. Do prihoda reševalcev so izvajali postopke oživljanja, vendar je 59-letnik vseeno umrl.

Ogled kraja nesreče pri delu je vodil dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru, ogled so izvajali še mariborski kriminalisti, navzoča pa je bila tudi mariborska dežurna okrožna državna tožilka in pristojna delovna inšpektorica.

Preiskovalni sodnik je odredil nekatera dodatna preiskovalna opravila, državna tožilka pa je kriminalistom podala potrebne usmeritve za nadaljnje delo. Kriminalistična preiskava nesreče se zato nadaljuje v cilju ugotavljanja elementov kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu po 201. členu Kazenskega zakonika.