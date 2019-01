60-letnico do smrti povozilo lastno vozilo

Brežiški policisti so včeraj v kraju Pečice nekaj po 15. uri obravnavali nesrečo s smrtnim izidom. Po prvih ugotovitvah policistov naj bi 60-letna ženska na dvorišču stanovanjske hiše premaknila osebni avtomobil po rahlem klancu navzgor. Ko je izstopila iz vozila in hodila proti hiši, se je vozilo, ki najverjetneje ni bilo ustrezno zavarovano oziroma ni imelo zategnjene ročne zavore, začelo premikati in žensko povozilo.

Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrla. Policisti sicer okoliščine dogodka še preiskujejo.