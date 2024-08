60-letnik z neregistriranim motorjem hitrost prekoračil za 69 km/h

Gorenjski prometniki so ga obravnavali danes zjutraj, okoli 7.40. Zaradi prekoračitve hitrosti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Z obdolžilnim predlogom bo predlagan v postopek pristojnemu okrajnemu sodišču.

Za neregistrirano motorno kolo so mu policisti izdali plačilni nalog.

Predpisana kazen za tako prekoračitev hitrosti je 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.