62-letna Nemka padla pri sestopu s Tonovcevega gradu in se huje poškodovala

Kot so še sporočili novogoriški policisti, ji je "pri sestopu spodrsnilo na tistem delu, kjer steza ni zavarovana z leseno ograjo. Posledično je padla na strmo pobočje in po približno petih metrih drsenja padla preko previsa okoli štiri metre v globino na kamnite stopnice, ki vodijo proti regionalni cesti."

Na kraju so jo oskrbeli zdravnik in reševalci NMP ZD Tolmin, po nudenju prve pomoči pa so poškodovanko s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Pomoč so nudili tudi gasilci PGD Kobarid. Policisti PP Bovec so glede na vsa ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili in bodo o dogodku s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.