62-letna voznica trčila v drevo in zaradi hudih poškodb umrla

V nedeljo okoli 16.50 se je na glavni cesti v bližini naselja Markovščina v občini Hrpelje-Kozina zgodila huda prometna nesreča. Po podatkih Generalne policijske uprave je 62-letna voznica osebnega avtomobila vozila iz smeri Materije proti Markovščini. V desnem preglednem ovinku je na mokrem in spolzkem vozišču izgubila oblast nad vozilom, nato pa na nasprotni strani ceste trčila v prometni znak in drevo.

Na kraju dogodka so posredovali gasilci PGD Materija, ki so s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno voznico in ji nudili pomoč. Poskrbeli so tudi za njenega psa, ki ga je voznica prevažala v avtomobilu. Pes se je v nesreči poškodoval, oskrbel ga je dežurni veterinar.