62-letnik, ki je bežal pred policisti, padel v potok in umrl

Na območju Policijske postaje Mozirje so v ponedeljek v popoldanskih urah obravnavali dogodek, v katerem je umrl 62-letni moški, ki je padel v potok na območju Šmiklavža.

Moškega sta pred tem pri kontroli prometa zaznala mozirska policista in ga nameravala ustaviti, saj je brez čelade vozil neregistriran moped. Policista sta mopedista večkrat pravilno ustavljala z zvočnimi in svetlobnimi znaki, vendar voznik ni ustavi, pač pa je odpeljal v bližnji gozd, kjer je pustil moped in naprej odšel peš.

Policista sta peš pregledala relacijo, kamor se je odpeljal in našla parkirano kolo z motorjem, nato pa je eden od njiju v potoku, od kraja najdbe parkiranega mopeda oddaljenega dobrih 300 metrov, našel moškega, ki ni kazal znakov življenja. Policista sta moškega izvlekla iz potoka in ga oživljala vse do prihoda reševalcev na kraj.

Preiskovalna sodnica je za 62-letnika odredila sodno obdukcijo, so sporočili s PU Celje.