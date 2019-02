62-letnik pri Kopru nezakonito lovil zaščitene vrste ptic

Koprski policisti so s pomočjo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije odkrili 62-letnika, ki v eni od koprskih vasi nezakonito lovi zaščitene vrste ptic. V ujetništvu jih je imel 20, med njimi čižke, liščke in vrabce. Ptice so izpustili v naravo, moškemu pa grozi zaporna kazen.

FOTO: PU Koper

Koprski policisti so januarja prejeli prijavo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) o sumu nezakonitega lova zavarovanih vrst ptic pevk. Na podlagi prijave in zbranih obvestil so policisti ugotovili, da obstaja sum, da 62-letnik v eni od koprskih vasi nezakonito lovi zaščitene vrste ptic. Isto osebo so policisti zaradi enake zadeve obravnavali že leta 2013, ko (v sodelovanju s pristojnimi inšpekcijskimi službami) niso potrdili utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja, o čemer so tudi obvestili Okrožno državno tožilstvo v Kopru. Policisti so 22. februarja prijavo društva ponovno preverili na naslovu, kjer 62-letnik prebiva, in ugotovili, da ima doma dejansko več ptic. V sodelovanju s predstavnico DOPPS so ugotovili, da ima v ujetništvu 20 zaščitenih vrst ptic:

- 11 ptic vrste čižek,

- 3 ptice vrste lišček,

- 2 ptici vrste plotni strnad,

- 3 ptici vrste vrabec,

- ptico vrste zelenec. Vse navedene ptice so zaščitene na podlagi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in jih je prepovedano zavestno odvzeti iz narave, loviti ali ujeti, zadrževati v ujetništvu, prodajati, zamenjevati, ponujati v prodajo ali zamenjavo, razen izjemoma, na podlagi dovoljenja pristojnega organa.

Osumljenec je v ujetništvu nezakonito zadrževal tudi divjega poljskega zajca, kar po 49. členu Zakona o divjadi in lovstvu ni dovoljeno.

Policisti so 62-letniku zaščitene vrste ptic zasegli, na kraju pa jih je pregledal veterinar Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območnega urada Koper, ki je ocenil, da so vse ptice sposobne samostojno živeti v naravi, razen čižka, ki ni mogel odleteti zaradi poškodb. Prevzela ga je predstavnica DOPPS in ga odpeljala v veterinarsko oskrbo v ambulanto za ptice na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, ostale ptice pa so izpustili v naravo. Policisti so ugotovili, da zoper 62-letnika obstajajo utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami, za katerega je zagrožena kazen zapora do treh let, s preiskavo pa še nadaljujejo in bodo ob zaključku o tem obvestili Okrožno državno tožilstvo v Kopru.

Policisti so moškemu zasegli ptice. FOTO: PU Koper

DOPPS: V Sloveniji se letno nezakonito polovi od 2.500 do 16.000 ptic Iz DOPPS so sporočili, da so že leta 2017 prejeli obvestilo zaskrbljenih občanov, da naj bi krivolovec v bližini Kopra že vrsto let nezakonito lovil ptice pevke. Občani so jih obvestili, da naj bi k osumljencu pogosto prihajali ljudje z italijanskimi registrskimi tablicami, ki naj bi jim ptiče prodajal. Decembra 2017 so na Inšpektorat RS za okolje, območna enota Koper, podali pisno prijavo, a kljub izrecni zahtevi, naj jih inšpekcija obvešča o sprejetih ukrepih, ni bilo nikakršnega odziva. Januarja letos so jih občani znova opozorili, da osumljenec nadaljuje z nezakonitim lovom ptic. Tokrat je DOPPS prijavo posredoval na Generalno policijsko upravo Ljubljana. Za razliko od okoljske inšpekcije je policija ukrepala hitro in učinkovito.

Vse ljubitelje narave in ptic prosimo, da nam ob zaznavi suma nezakonitega zadrževanja ptic informacije posredujete na dopps@dopps.si ali na telefon 041 955 988. S tem boste zelo povečali verjetnost, da bo primer obravnavan hitro in učinkovito. —DOPPS