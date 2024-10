Osumljencu so na kraju odvzeli prostost. (slika je simbolična)

"V sporu med družinskima članoma je 62-letni osumljeni streljal proti 57-letnemu oškodovancu in ga pri tem lažje poškodoval," so sporočili s PU Ljubljana.

Osumljenemu so na kraju odvzeli prostost in bo v naslednjih dneh priveden pred preiskovalnega sodnika, so še sporočili policisti.