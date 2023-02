63-letnik na Pobrežju v Mariboru zabodel 40-letnika

O napadu z nožem so bili policisti obveščeni v torek malo pred 23. uro. Zabodenega 40-letnika so odpeljali v bolnišnico, 63-letnemu napadalcu pa je Policija potrkala na vrata. Z njimi ni želel sodelovati, še več, celo grozil jim je, med drugim tudi z eksplozijo plina. Na koncu se je sam predal, policisti pa so mu odvzeli prostost.

O dogodku sta bila obveščena dežurna državna tožilka in dežurni preiskovalni sodnik. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila in nadaljujejo s preiskavo okoliščin kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe, so še sporočili s PU Maribor.