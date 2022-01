63-letnik zaradi preprodaje drog končal v priporu

Decembra lani je 63-letnik iz Ilirske Bistrice 23-letnemu moškemu, ki je prav tako doma iz Ilirske Bistrice, prodal manjšo količino konoplje, kar so zaznali tudi policisti. Ti so z nadaljnjim delom pridobili odredbo za hišno preiskavo stanovanjske hiše s pripadajočimi prostori in vozila osumljenca. V četrtek, 20. januarja, so na naslovu 63-letnika opravili hišno preiskavo, med katero so skupaj zasegli 534 g konoplje, 21 g kokaina, dobrih 9 g mešanice MDMA in heroina, 5 g heroina, več kot 3 g amfetaminov in več pripomočkov za tehtanje.