64-letnik padel s strehe in umrl

Včeraj dopoldan je pri razkrivanju svoje hiše v okolici Ormoža s strehe, z višine okoli treh metrov, padel 64-letni moški.

Padel je na hrbet in z glavo udaril ob betonski robnik. Hudo poškodovanega so s helikopterjem odpeljali v mariborski klinični center, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

"Od tam so nas danes obvestili, da je sinoči, zaradi prehudih poškodb, umrl," so pripisali policisti, ki bodo podali poročilo pristojnemu tožilstvu.