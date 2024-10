64-letnik s kombijem proti Italiji prevažal šest mladoletnih Egipčanov

V torek v zgodnjih večernih urah so policisti Specializirane enote za nadzor državne meje GPU na počivališču Mlake pri Vipavi, ob hitri cesti H4 Razdrto - Vrtojba obravnavali primer nezakonitih migracij, kjer so policisti ustavili in kontrolirali 64-letnega voznika kombija, državljana Slovenije, ki je prevažal šest mladoletnih državljanov Egipta.

Policisti so ugotovili, da je moški tuje državljane vozil v smeri Italije. Potrdili so, da so vsi navedeni tuji državljani pred kratkim nezakonito vstopili v Slovenijo in so v postopkih za pridobitev mednarodne zaščite (azil). Po končanem postopku so bili odpeljani v azilni dom.

O zadevi je Policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici).

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica bodo skladno z usmeritvami pristojnega Državnega tožilstva v Novi Gorici zoper 64-letnega voznika podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meja ali ozemlja države.