64-letnik zletel s ceste in trčil v drevo, alkotest odločno zavrnil

Policisti so med postopkom ugotovili, da je 64-letnik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu vozilo zasegli.

Ker je obstajala nevarnost, da bo s kršitvami nadaljeval, so mu odvzeli prostost in ga pridržali. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Z zbiranjem obvestil so policisti v nadaljevanju še ugotovili, da je isti voznik pred tem na parkirišču v bližini trčil v parkirano vozilo, nato pa odpeljal naprej, ne da bi oškodovancu posredoval podatke. V povezavi s to kršitvijo bodo policisti zoper moškega uvedli še prekrškovni postopek.