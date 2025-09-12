Svetli način
Črna kronika

64-letnik zletel s ceste in trčil v drevo, alkotest odločno zavrnil

Novo mesto, 12. 09. 2025 09.26 | Posodobljeno pred 37 minutami

M.S.
V naselju Dolž v občini Novo mesto je 64-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, nato pa zapeljal s ceste in trčil v drevo. Zaradi suma, da je vozil pijan, so mu policisti odredili preizkus alkoholiziranosti, ki pa ga je odločno zavrnil.

Policisti so med postopkom ugotovili, da je 64-letnik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu vozilo zasegli. 

Ker je obstajala nevarnost, da bo s kršitvami nadaljeval, so mu odvzeli prostost in ga pridržali. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Z zbiranjem obvestil so policisti v nadaljevanju še ugotovili, da je isti voznik pred tem na parkirišču v bližini trčil v parkirano vozilo, nato pa odpeljal naprej, ne da bi oškodovancu posredoval podatke. V povezavi s to kršitvijo bodo policisti zoper moškega uvedli še prekrškovni postopek. 

novo mesto policija
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lark
12. 09. 2025 10.04
A Brajdiče in ostale policija tudi ustavlja ter nato zapleni avtomobile? Sam vprašam...
ODGOVORI
0 0
jutri_pa_res
12. 09. 2025 10.02
Če je komu naredil škodo, upam da je vsaj avto zavarovan, ker sicer je s temi starimo znanci iz okolice problem...Na škodi obsediš sam, in tega tam ni malo...Glede na to, da tukaj država ne zna narediti reda, bi pa bilo prav, da bi take škode krila država, recimo iz kakega fonda za Rome...
ODGOVORI
0 0
