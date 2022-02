65-letnica zdrsnila v reko in umrla

Ljubljanski policisti so sporočili, da so bili včeraj, nekaj pred 21. uro obveščeni, da je bila v reki Krki na območju Ivančne Gorice najdena mrtva oseba. Na kraju so posredovali gasilci, ki so 65 -letno žensko potegnili na kopno. Glede na do sedaj zbrana obvestila je oseba iz pešpoti, ki je tik ob reki, zdrsnila v vodo, tok pa jo je odnesel do jeza, kjer je bila najdena. Policisti so opravili ogled kraja, po do sedaj zbranih obvestilih v dogodku ni podanih sumov kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.