Črna kronika

66-letnik kuril bale sena, zgoreli še traktor, nakladalka, gospodarski objekt

Černiče, 15. 04. 2026 15.11 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
M.P.
Bala sena v plamenih

Novogoriški policisti so posredovali zaradi požara v naravi med naseljema Gojače in Črniče. Kot so ugotovili, je 66-letni občan kuril več neuporabnih bal sena na zemljišču ob gospodarskem objektu, a je ogenj ušel izpod nadzora. Zagorelo je tudi v notranjosti objekta, plameni pa so se razširili tudi na kmetijske stroje. Nastalo je za več deset tisoč evrov škode, reševalci pa so moškega zaradi opeklin po telesu prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Policisti Policijske uprave Nova Gorica so bili nekaj pred 12. uro obveščeni o požaru v naravi med naseljema Gojače in Črniče. 66-letni občan je na zemljišču ob gospodarskem objektu kuril več neuporabnih bal sena, a je med kurjenjem ogenj ušel izpod nadzora.

Ogenj se je razširil tudi v notranjost objekta, kjer so bile skladiščene bale sena. V požaru je zgorelo približno 250 bal sena, kmetijski stroji (traktor in samonakladalka) ter gospodarski objekt. Materialna škoda po prvih ocenah znaša več deset tisoč evrov.

Požar se po poročanju Policije ni razširil na bližnji gozd ali drugo premoženje, je pa bil v požaru poškodovan 66-letnik. Reševalci nujne medicinske pomoči so poškodovanega občana zaradi opeklin po telesu prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Šempeter.

Na kraju so posredovali gasilci PGD Ajdovščina, PGD Selo in GRC Ajdovščina ter policisti. O dogodku sta bila obveščena tudi preiskovalni sodnik okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka v Novi Gorici.

Policija bo o vseh ugotovitvah pisno obvestila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, zoper odgovorno osebo pa bodo podali predlog drugemu prekrškovnemu organu zaradi kurjenja v naravnem okolju.

požar policija gasilci seno

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
stoinena
15. 04. 2026 16.43
a niso že zdavnaj prepovedali kurjenje v naravi?? hudi kmetje, niso nikoli slišali za kompost?? tisti z zelenim rezom enako, ali pa za drobilce? več nadzora in večje kazni pa bo. ker je kurjenje res nepotrebno.
Delavec_Slo
15. 04. 2026 17.06
Ti v bloku na kavču se pa res spoznaš!
bb5a
15. 04. 2026 16.19
Skor bi bil kandidat za Darwin award... sej bo še prilike za nominacije.
Moderni mislec
15. 04. 2026 16.16
Brez komentarja ...
