66-letnik kuril bale sena, zgoreli še traktor, nakladalka, gospodarski objekt

Policisti Policijske uprave Nova Gorica so bili nekaj pred 12. uro obveščeni o požaru v naravi med naseljema Gojače in Črniče. 66-letni občan je na zemljišču ob gospodarskem objektu kuril več neuporabnih bal sena, a je med kurjenjem ogenj ušel izpod nadzora.

Ogenj se je razširil tudi v notranjost objekta, kjer so bile skladiščene bale sena. V požaru je zgorelo približno 250 bal sena, kmetijski stroji (traktor in samonakladalka) ter gospodarski objekt. Materialna škoda po prvih ocenah znaša več deset tisoč evrov.

Požar se po poročanju Policije ni razširil na bližnji gozd ali drugo premoženje, je pa bil v požaru poškodovan 66-letnik. Reševalci nujne medicinske pomoči so poškodovanega občana zaradi opeklin po telesu prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Šempeter.

Na kraju so posredovali gasilci PGD Ajdovščina, PGD Selo in GRC Ajdovščina ter policisti. O dogodku sta bila obveščena tudi preiskovalni sodnik okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka v Novi Gorici.

Policija bo o vseh ugotovitvah pisno obvestila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, zoper odgovorno osebo pa bodo podali predlog drugemu prekrškovnemu organu zaradi kurjenja v naravnem okolju.