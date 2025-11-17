Svetli način
Črna kronika

67-letnica povzročila dve prometni nesreči in zbežala s kraja

Koper, 17. 11. 2025 12.55 | Posodobljeno pred eno minuto

K.H.
V Kopru so v petek obravnavali dve prometni nesreči s pobegom. Med postopkom so ugotovili, da je obe nesreči povzročila 67-letnica. Test alkoholiziranosti je pokazal, da je imela 0,92 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Voznico so pridržali in zoper njo bodo podali kazensko ovadbo.

Starejša voznica (slika je simbolična)
Starejša voznica (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Koprski policisti so bili v petek ob 14.15 obveščeni o prometni nesreči s pobegom, ki se je zgodila na Šmarski cesti v Kopru. Ob prijavi je bil posredovan tudi opis pobeglega vozila. 

"Pred prihodom policistov na kraj so bili policisti obveščeni o drugi prometni nesreči s pobegom, ki se je zgodila nedaleč stran od prve prometne nesreče, in ob prijavi je bil podan identičen opis pobeglega vozila, ki je trčilo v dve vozili," so sporočili. 

Nedaleč stran od krajev prve in druge prometne nesreče so policisti izsledili 67-letno voznico iz Kopra in vozilo, s katerim je povzročila obe prometni nesreči. 

Voznici so med postopkom odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,92 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so voznici odredili strokovni pregled in nato pridržanje. Proti voznici bo uveden hitri postopek in podana kazenska ovadba.

pu koper nesreča voznica alkohol
