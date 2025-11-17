67-letnica povzročila dve prometni nesreči in zbežala s kraja

Koprski policisti so bili v petek ob 14.15 obveščeni o prometni nesreči s pobegom, ki se je zgodila na Šmarski cesti v Kopru. Ob prijavi je bil posredovan tudi opis pobeglega vozila.

"Pred prihodom policistov na kraj so bili policisti obveščeni o drugi prometni nesreči s pobegom, ki se je zgodila nedaleč stran od prve prometne nesreče, in ob prijavi je bil podan identičen opis pobeglega vozila, ki je trčilo v dve vozili," so sporočili.

Nedaleč stran od krajev prve in druge prometne nesreče so policisti izsledili 67-letno voznico iz Kopra in vozilo, s katerim je povzročila obe prometni nesreči.

Voznici so med postopkom odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,92 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so voznici odredili strokovni pregled in nato pridržanje. Proti voznici bo uveden hitri postopek in podana kazenska ovadba.