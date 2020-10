67-letnica s kamnom nad 69-letno sosedo, 22-letnik nad 20-letno dekle

Policiste so v nedeljo dopoldan obvestili, da sta se v Podgradu stepli sosedi. Na kraju so ugotovili, da sta se sosedi srečali na hodniku stanovanjskega bloka. 67-letnica je začela žaliti 69-letnico, ki ji je sprva rekla, naj bo tiho, in odšla v stanovanje. Pozneje je o dogajanju pripovedovala drugim, kar je slišala 67-letnica, odšla za njo in ji v hrbet vrgla kamen, ga nato pobrala in jo z njim še večkrat udarila po glavi, nato pa jo je še z roko udarila v obraz. 69-letnico so odpeljali v zdravstveni dom, 67-letnico pa bodo policisti kazensko ovadili.

V Ilirski Bistrici so policisti posredovali v lokalu, kjer je fant pretepel dekle in ga poškodoval. Policisti so ugotovili, da je 26-letnik na terasi lokala odrinil 22-letnico, ki je padla. Nato je odšel v lokal in vrgel na tla še 20-letnico, ki ga je poskušala pomiriti, in jo brcnil v glavo. 20-letnico so poškodovano odpeljali v izolsko bolnišnico, nasilneža pa so policisti pridržali.